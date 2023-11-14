Вимагають звільнити Ірину Фаріон з «Львівської політехніки»: студенти вийшли на мітинг, відео

Біля будівлі «Львівської політехніки» проходить мітинг студентів за відставку Ірини Фаріон.

Фото: suspilne.media

У вівторок, 14 листопада, у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити мовознавиці Ірини Фаріон із Національного університету «Львівська політехніка», передає «Суспільне».

Акція розпочалась близько 12:00 біля головного корпусу «Львівської політехніки». Учасники мітингу принесли з собою плакати «Фаріон — геть», «Ірина Фаріон ганьбить Україну».

Зазначається, що серед учасників мітингу — студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші.

Як видно на відео, на акцію вийшли десятки студентів.

Згодом до студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їхніх представників у адміністрацію.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець звернувся до СБУ через публікацію Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму.

Також омбудсмен звернувся до СБУ щодо негативних висловлювань про військових, які спілкуються мовами нацменшин.

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