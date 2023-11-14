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Требуют уволить Ирину Фарион из «Львовской политехники»: студенты вышли на митинг, видео

13:24, 14 ноября 2023
У здания «Львовской политехники» проходит митинг студентов за отставку Ирины Фарион.
Требуют уволить Ирину Фарион из «Львовской политехники»: студенты вышли на митинг, видео
Фото: suspilne.media
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Во вторник, 14 ноября, во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из Национального университета «Львовская политехника», передает «Суспільне».

Акция началась около 12:00 возле главного корпуса «Львовской политехники». Митингующие принесли с собой плакаты: «Фарион — прочь», «Ирина Фарион позорит Украину».

Отмечается, что среди митингующих — студенты НУ «Львовская политехника», ЛНУ Ивана Франко, колледжа индустрии моды КНУКиМ и другие.

Как видно на видео, на акцию вышли десятки студентов.

Позже к студентам вышли представители «Львовской политехники» и пригласили представителей в администрацию.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец обратился в СБУ из-за публикации Ириной Фарион персональных данных студента из Крыма.

Кроме того, омбудсмен обратился в СБУ по поводу негативных высказываний о военных, которые общаются на языках нацменьшинств.

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