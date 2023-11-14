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  1. В Украине

За год сахарный диабет диагностировали у более полумиллиона украинцев, – Минздрав

17:16, 14 ноября 2023
В Украине за год выросла численность заболевания сахарным диабетом.
За год сахарный диабет диагностировали у более полумиллиона украинцев, – Минздрав
Источник фото: polinfo.gov.ua
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Украина зафиксировала рост количества случаев диагностики сахарного диабета в этом году по сравнению с прошлым. По данным Министерства здравоохранения, в 2023 году этот диагноз был поставлен у 531 200 человек, в то время как в прошлом году обнаружили у 489 934 человек.

В рамках программы "Доступные лекарства" украинцы имеют возможность получить 72 препарата инсулина. В течение 2023 года было выписано 1 111 575 рецептов на инсулине, из которых погашено - 1 057 848. В общем, Национальная служба здоровья Украины выплатила более 1,5 миллиарда гривен аптекам за инсулин, выписанный по программе реимбурсации.

С октября текущего года пациенты с сахарным диабетом I типа получают тест-полоски для глюкометров по программе реимбурсации. Эти тест-полоски можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, в зависимости от выбранного бренда глюкометра. Сейчас на них было выписано уже более 3300 рецептов. В перечень реимбурсации включено 23 наименования брендов тест-полосок.

Напомним, что пациенты с диагнозом "сахарный диабет" могут воспользоваться рядом бесплатных услуг в рамках Программы медицинских гарантий, в частности:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • проверка уровня глюкозы в крови;
  • проверка общего уровня холестерина;
  • рецепты по программе "Доступные лекарства" для лечения сахарного диабета II типа и препараты инсулина для лечения диабета I типа;
  • тест-полоски для глюкометра.

Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое характеризуется недостатком инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, или недостаточной эффективностью его использования организмом. Украина сталкивается с третьим по распространенности заболеванием, после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Диагностика и лечение сахарного диабета являются сложными задачами из-за бессимптомного характера его течения, что затрудняет своевременную диагностику и эффективное лечение. В этом контексте масштабы заболевания могут быть значительно больше.

Чтобы определить индивидуальный риск сахарного диабета II типа, можно воспользоваться онлайн-тестом, который предлагает Центр общественного здоровья по ссылке.

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