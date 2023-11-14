Новые правила декларирования: НАПК опубликовало разъяснение

В настоящее время продолжается кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая завершится к 31 января 2024 года.

Закон о возобновлении декларирования № 3384-ІХ, принятый Верховной Радой, изменил правила декларирования публичных служащих. Национальное агентство по предотвращению коррупции привело свои разъяснения в соответствие с этим законом.

В настоящее время продолжается кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая завершится к 31 января 2024 года.

Соответствующие разъяснения опубликованы в Базе знаний.

Там систематизированы самые распространенные вопросы, возникающие у декларантов при заполнении деклараций, а также разъяснены новые положения закона, принятого Верховной Радой. В НАПК разобрали 234 таких вопроса, касающихся разных аспектов декларирования.

«Если вы не нашли ответа на свой вопрос в Базе знаний, можете позвонить по телефону: (044) 200-06-94», — добавили в НАПК.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении декларирования чиновников.

Добавим, как исправить декларацию, поданную во время войны.

Также в НАПК разъяснили новые категории декларантов: члены ВЛК, ЛКК, МСЭК, ЛЛК.

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