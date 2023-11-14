Нові правила декларування: НАЗК опублікувало розʼяснення

Наразі триває кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка завершиться до 31 січня 2024 року.

Закон про відновлення декларування № 3384-ІХ, який прийняла Верховна Рада, змінив правила декларування публічних службовців. Національне агентство з питань запобігання корупції привело свої роз’яснення у відповідність до цього закону.

Наразі триває кампанія декларування за 2021-2022 роки, яка завершиться до 31 січня 2024 року.

Відповідні роз’яснення опубліковано у Базі знань.

Там систематизовано найпоширеніші питання, які виникають у декларантів під час заповнення декларацій, а також роз’яснено нові положення закону, прийнятого Верховною Радою. В НАЗК розібрали 234 таких питання, що стосуються різних аспектів декларування.

«Якщо ви не знайшли відповідь на своє запитання у Базі знань, можете зателефонувати за номером: (044) 200-06-94», — додали в НАЗК.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон про відновлення декларування чиновників.

Додамо, як виправити декларацію, подану під час війни.

Також у НАЗК роз’яснили про нові категорії декларантів: члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК.

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