У Верховному Суді облаштували кімнату для учасників судового процесу, фото

У приміщенні ВС облаштовано три робочих місця, є доступ до інтернету, а також є необхідна комп’ютерна та копіювальна техніка.

Фото: supreme.court.gov.ua

У будівлі Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду з’явилася кімната для учасників судового процесу. Про це повідомила пресслужба ВС.

У приміщенні за адресою: вул. Пилипа Орлика, 4-А облаштовано три робочих місця, є доступ до мережі «Інтернет», а також необхідна комп’ютерна та копіювальна техніка, якою в разі потреби зможуть скористатися учасники проваджень.

«На потребу в такій кімнаті вказували, зокрема, респонденти щорічного опитування відвідувачів Суду, яке відбулося в жовтні цього року.

Сподіваємося, що завдяки цьому умови перебування учасників судового процесу в Суді стануть зручнішими та комфортнішими», - сказано у повідомленні.

Фото: supreme.court.gov.ua

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