Як скасувати помилково проведену суму розрахунків через ПРРО: відповідь ДПС

Скасувати помилково проведену суму розрахунків через ПРРО можна двома способами.

У Головному управлінні ДПС у Київській області пояснили, як скасувати помилково проведену суму розрахунків через ПРРО.

Зазначається, що помилково проведену через програмний реєстратор розрахункових операцій суму суб’єкт господарювання може скасувати шляхом формування розрахункового документу повернення товару (фіскальний касовий чек видачі коштів) або шляхом сторнування попереднього чеку та проведення операції продажу повторно.

Раніше податкова пояснила особливості застосування РРО та ПРРО при наданні послуг.

Також ми писали про відображення у розрахункових документах РРО інформації щодо оплати товарів частинами.

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