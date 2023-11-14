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  1. В Украине

Как отменить ошибочно проведенную сумму расчетов через ПРРО: ответ ГНС

16:57, 14 ноября 2023
Отменить ошибочно проведенную сумму расчетов через ПРРО можно двумя способами.
Как отменить ошибочно проведенную сумму расчетов через ПРРО: ответ ГНС
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В Главном управлении ГНС в Киевской области объяснили, как отменить ошибочно проведенную сумму расчетов через ПРРО.

Отмечается, что ошибочно проведенную через программный регистратор расчетных операций сумму предприятие может отменить путем формирования расчетного документа возврата товара (фискальный кассовый чек выдачи средств) или путем сторнирования предыдущего чека и проведения операции продажи повторно.

Ранее налоговая объяснила особенности применения РРО и ПРРО при предоставлении услуг.

Также мы сообщали о отображении в расчетных документах РРО информации по оплате товаров по частям.

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