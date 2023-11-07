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Налоговая объяснила особенности применения РРО и ПРРО при предоставлении услуг

19:16, 7 ноября 2023
ГНС разъяснила нюансы применения регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
Налоговая объяснила особенности применения РРО и ПРРО при предоставлении услуг
Фото: tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины назвала особенности применения РРО и/или ПРРО при предоставлении услуг при условии проведения расчетов по ним исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств. Об этом говорится на официальном сайте ГНС.

Так, згідно з пунктом 14 статті 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), РРО/ПРРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги, у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які не приймають оплату за надані послуги готівкою та/або не здійснюють приймання оплати в безготівковій формі, за допомогою електронних платіжних засобів (платіжних карток), жетонів, талонів, тощо – звільняються від обов’язкового застосування РРО/ПРРО, при прийманні оплати за послуги.

У ДПС звернули увагу, що хоча право щодо незастосування РРО/ПРРО, встановлене пунктом 14 статті 9 Закону № 265, і не може бути використане суб’єктом господарювання при продажу товарів, суб’єкт господарювання не втрачає такого права, навіть за умови здійснення торгівлі товарами, у випадку приймання оплати за надані послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Отже, у випадку здійснення торгівлі одночасно товарами та послугами, за умови приймання оплати саме за послуги, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів, суб’єкти господарювання мають право не застосовувати РРО/ПРРО з урахуванням пункту 14 статті 9 Закону № 265.

Ранее мы сообщали о отображении в расчетных документах РРО информации по оплате товаров по частям.

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