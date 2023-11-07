На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS, — Зеленский

Президент подчеркнул, что дополнительные системы NASAMS уже встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО в преддверии зимы.

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Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS, которые встали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.

По ситуации на фронте, Зеленский отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме. Сводки с фронта: боевые действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге. Заслушали данные разысканий по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", - рассказал Зеленский.

Отметим, что NASAMS – это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд.

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