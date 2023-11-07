В Дании продлили разрешения на проживание украинцев до 17 марта 2025 года

В Дании продлили разрешение на проживание беженцев по специальному украинскому закону.

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Министр иммиграции и интеграции Дании принял решение о продлении разрешений на проживание, которые выдавались в соответствии с Законом о временном виде на жительство для лиц, которые переместились из Украины, до 17 марта 2025 года. Их удостоверения будут продлеваться автоматически, - сообщает портал Иммиграционной службы Дании для иностранцев.

Иммиграционная служба Дании планирует провести проверку дел украинцев до окончания действия текущих видов на жительство, которые заканчиваются 17 марта 2024 года. Если беженцы из Украины и в дальнейшем соответствуют критериям временной защиты, их разрешения будут продлены автоматически.

Отмечается, что украинцам в Дании не нужно подавать отдельное заявление на продление вида на жительство. Иммиграционная служба автоматически продлит разрешение, и новое удостоверение будет отправлено по почте.

Для получения нового удостоверения украинцам не нужно будет предоставлять биометрические данные, такие как фотография лица и отпечатки пальцев.

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