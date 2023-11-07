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У Данії подовжили дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року

18:31, 7 листопада 2023
У Данії продовжили дозвіл на проживання біженців за спеціальним українським законом.
У Данії подовжили дозволи на проживання українців до 17 березня 2025 року
Джерело фото: reuters
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Міністр імміграції та інтеграції Данії прийняв рішення про продовження дозволів на проживання, які видавались відповідно до Закону про тимчасовий дозвіл на проживання для осіб, які перемістилися з України, до 17 березня 2025 року. Їхні посвідки будуть продовжуватися автоматично, – повідомляє портал Імміграційної служби Данії для іноземців.

Імміграційна служба Данії планує провести перевірку справ українців до закінчення дії поточних дозволів на проживання, які закінчуються 17 березня 2024 року. Якщо біженці з України і надалі відповідають критеріям тимчасового захисту, їхні дозволи будуть продовжені автоматично.

Зазначається, що українцям в Данії не потрібно подавати окрему заяву на продовження дозволу на проживання. Імміграційна служба автоматично продовжить дозвіл, і нове посвідчення буде надіслане поштою.

Для отримання нового посвідчення українцям не потрібно буде надавати біометричні дані, такі як фотографія обличчя та відбитки пальців.

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