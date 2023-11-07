Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для сумлінних підприємців.

Розмежовано повноваження прокуратур Києва та Київської області з організації нагляду за підрозділами управління СБУ у Києві та Київській області

Питання виникло через специфічну структуру управління СБУ столичного регіону.

Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.

Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду розпочинає роботу

12 листопада оберуть голову та секретаря Дорадчої групи експертів та обговорять Методологію оцінювання кандидатів в КСУ.

  1. В Україні

В який випадках потрібно оформляти ID-картку: роз’яснення

18:40, 7 листопада 2023
Українцям нагадали, що ID-картка видається у низці випадків.
В який випадках потрібно оформляти ID-картку: роз’яснення
Фото: dmsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна міграційна служба України нагадала, що ID-картка видається у разі:

▪ досягнення 14-річного віку;

▪ втрати/викрадення паспорта:

▪ закінчення терміну дії паспорта;

▪ зміни інформації;

▪ виявлення помилки в інформації;

▪ непридатності паспорта до подальшого використання;

▪ присвоєння РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття;

▪ замість паспорта зразка 1994 року (якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні);

▪ замість паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

У відомстві наголосили, що законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Тобто, якщо Ваш паспорт-книжечка не має ніяких пошкоджень і містить актуальну інформацію - він є дійсним документом й обміняти його на ID-картку Ви можете за власним бажанням.

Разом з тим, зверніть увагу, що ID-картка видається:

- зі строком дії 4 роки особам віком від 14 до 18 років;

- зі строком дії 10 років особам, яким виповнилося 18 років і більше.

Для оформлення ID-картки звертайтеся до будь-якого підрозділу ДМС, «Паспортного сервісу» чи ЦНАП, незалежно від місця реєстрації. Додаткову інформацію про необхідні документи, вартість послуги, адреси та контакти підрозділів ДМС ви можете знайти на офіційному сайті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва