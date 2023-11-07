В каких случаях нужно оформлять ID-карту: разъяснение

Украинцам напомнили, что ID-карта выдается в ряде случаев.

Фото: dmsu.gov.ua

Государственная миграционная служба Украины напомнила, что ID-карта выдается в случае:

▪ достижение 14-летнего возраста;

▪ потери/похищения паспорта:

▪ окончание срока действия паспорта;

▪ изменения информации;

▪ обнаружение ошибки в информации;

▪ непригодности паспорта для дальнейшего использования;

▪ присвоение РНОКПП или уведомление об отказе от его принятия;

▪ вместо паспорта образца 1994 года (если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине);

▪ вместо паспорта образца 1994 (по желанию).

В ведомстве отметили, что законодательство Украины не определяет конечную дату паспортов гражданина Украины образца 1994 года. То есть, если у Вашего паспорта-книжечки нет никаких повреждений и содержит актуальную информацию - он является действительным документом и обменять его на ID-карту Вы можете по собственному желанию.

Вместе с тем, обратите внимание, что ID-карта выдается:

- со сроком действия 4 года лицам от 14 до 18 лет;

- со сроком действия 10 лет лицам, которым исполнилось 18 лет и старше.

Для оформления ID-карты обращайтесь в любое подразделение ГМС, «Паспортный сервис» или ЦНАП, независимо от места регистрации. Дополнительную информацию о необходимых документах, стоимости услуги, адресах и контактах подразделений ДМС вы можете найти на официальном сайте.

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