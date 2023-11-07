На Закарпатье дельцы пытались провезти одежду из Италии и средства для быта под 22 тоннами макулатуры

Закарпатские таможенники обнаружили в грузовике с макулатурой крупную партию скрытого коммерческого товара на 2 млн гривен.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Закарпатские таможенники на таможенном посту "Ужгород-автомобильный", расположенном на украинско-словацкой границе, раскрыли попытку незаконного ввоза коммерческого товара на сумму более 2 миллионов гривен скрытого под грузом макулатуры, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время проверки грузовика, который перевозил более 22 тонн макулатуры, таможенникам решили провести дополнительный таможенный досмотр с использованием сканирования, поскольку макулатура является товаром незначительной стоимости, всего 3,1 тысячи евро, и относится к группе риска.

Во время сканирования возникло подозрение, что среди макулатуры может быть коммерческий товар, и грузовик был отправлен на тщательный осмотр. Во время разгрузки макулатуры обнаружили значительное количество коммерческого товара, который был скрыт среди макулатуры.

В 72 коробках, скрытых среди макулатуры, нашли новую одежду, обувь и аксессуары производства Италии. Еще в 14-ти коробках находился товар для бытового использования, такой как помпы и насосы для кофемашин, средства для удаления жира и накипи и тому подобное.

Сейчас таможенники подсчитывают объем скрытого от таможенного контроля импортного товара. По предварительным подсчетам, стоимость этого товара уже превышает 2 миллиона гривен. По факту нарушения таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины составляется соответствующий протокол, и незаконный груз будет изъят. Окончательную стоимость установит эксперт-специалист, а дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.

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