На Закарпатті ділки намагалися провезти одяг з Італії та засоби для побуту під 22 тоннами макулатури

Закарпатські митники виявили у вантажівці з макулатурою велику партію прихованого комерційного товару на 2 млн гривень.

Джерело фото: Державна митна служба України

Закарпатські митники на митному посту «Ужгород-автомобільний», розташованому на українсько-словацькому кордоні, розкрили спробу незаконного ввезення комерційного товару на суму понад 2 мільйони гривень прихованого під вантажем макулатури, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час перевірки вантажівки, яка перевозила понад 22 тонни макулатури, митникам вирішили провести додатковий митний огляд з використанням сканування, оскільки макулатура є товаром незначної вартості, всього 3,1 тисячу євро, і належить до групи ризику.

Під час сканування виникла підозра, що серед макулатури може бути комерційний товар, і вантажівку було відправлено на ретельний огляд. Під час розвантаження макулатури виявили значну кількість комерційного товару, який був прихований серед макулатури.

У 72 коробках, прихованих серед макулатури, знайшли новий одяг, взуття та аксесуари виробництва Італії. Ще в 14-ти коробках знаходився товар для побутового використання, такий як помпи і насоси для кавоварок, засоби для видалення жиру та накипу тощо.

Наразі митники підраховують обсяг прихованого від митного контролю імпортного товару. За попередніми підрахунками, вартість цього товару вже перевищує 2 мільйони гривень. За фактом порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України складається відповідний протокол, і незаконний вантаж буде вилучено. Остаточну вартість встановить експерт-спеціаліст, а справу направлять до суду для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.