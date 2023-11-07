Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оформлення виїзду дитини за кордон дозволили проводити через Дію

Один за батьків відсилатиме заяву про дозвіл на виїзд дитини за кордон через Дію, а другий надаватиме згоду в застосунку.

Для сумлінних платників податків спростили реєстрацію податкових накладних

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення реєстрації податкової накладної і розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних для сумлінних підприємців.

Розмежовано повноваження прокуратур Києва та Київської області з організації нагляду за підрозділами управління СБУ у Києві та Київській області

Питання виникло через специфічну структуру управління СБУ столичного регіону.

Руслан Стефанчук закликав народних депутатів схаменутися

«Війна ще не завершилась. До виборів ще далеко. Схаменіться», - написав спікер Руслан Стефанчук.

Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду розпочинає роботу

12 листопада оберуть голову та секретаря Дорадчої групи експертів та обговорять Методологію оцінювання кандидатів в КСУ.

  1. В Україні

На Закарпатті ділки намагалися провезти одяг з Італії та засоби для побуту під 22 тоннами макулатури

18:01, 7 листопада 2023
Закарпатські митники виявили у вантажівці з макулатурою велику партію прихованого комерційного товару на 2 млн гривень.
На Закарпатті ділки намагалися провезти одяг з Італії та засоби для побуту під 22 тоннами макулатури
Джерело фото: Державна митна служба України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Закарпатські митники на митному посту «Ужгород-автомобільний», розташованому на українсько-словацькому кордоні, розкрили спробу незаконного ввезення комерційного товару на суму понад 2 мільйони гривень прихованого під вантажем макулатури, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час перевірки вантажівки, яка перевозила понад 22 тонни макулатури, митникам вирішили провести додатковий митний огляд з використанням сканування, оскільки макулатура є товаром незначної вартості, всього 3,1 тисячу євро, і належить до групи ризику.

Під час сканування виникла підозра, що серед макулатури може бути комерційний товар, і вантажівку було відправлено на ретельний огляд. Під час розвантаження макулатури виявили значну кількість комерційного товару, який був прихований серед макулатури.

У 72 коробках, прихованих серед макулатури, знайшли новий одяг, взуття та аксесуари виробництва Італії. Ще в 14-ти коробках знаходився товар для побутового використання, такий як помпи і насоси для кавоварок, засоби для видалення жиру та накипу тощо.

Наразі митники підраховують обсяг прихованого від митного контролю імпортного товару. За попередніми підрахунками, вартість цього товару вже перевищує 2 мільйони гривень. За фактом порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України складається відповідний протокол, і незаконний вантаж буде вилучено. Остаточну вартість встановить експерт-спеціаліст, а справу направлять до суду для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва