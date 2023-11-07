В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

Міністерство фінансів повідомило про кадровий стан державної служби за підсумками трьох кварталів 2023 року.
За даними Мінфіну, найбільших кадрових втрат у 2023 році зазнали наступні структури:
Державна податкова служба (- 2,1 тис. співробітників)
Апарати місцевих та апеляційних судів (- 765 працівників)
Держпродспоживслужба (- 731 співробітник)
Держгеокадастр (- 546 осіб)
Держказначейство (- 538 співробітників)
Про кадровий стан судів та органів судової влади і врядування можна ознайомитися за посиланням. В цілому, в апаратах місцевих та апеляційних судів наразі не вистачає 4 731 працівника апарату.
Разом з тим, деякі установи навпаки, у 2023 році змогли збільшити кількість своїх працівників. Перш за все мова йде про такі установи:
Пенсійний фонд (+ 1,5 тис. працівників)
Міністерство юстиції (+ 586 осіб)
Бюро економічної безпеки (+ 346 осіб)
В цілому, станом на 1 жовтня 2023 року в органах державної влади фактично працюють 170,5 тис. осіб. При цьому, протягом січня-вересня фактична кількість працівників скоротилася на 5,3 тис. осіб.
По центральним органам виконавчої влади, деяким правоохоронним структурам та іншим державним установам, кадрова ситуація виглядає наступним чином:
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.