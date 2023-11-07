В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

В 2023 році найбільше персоналу втратила Податкова служба та апарати місцевих і апеляційних судів.

Міністерство фінансів повідомило про кадровий стан державної служби за підсумками трьох кварталів 2023 року.

За даними Мінфіну, найбільших кадрових втрат у 2023 році зазнали наступні структури:

Державна податкова служба (- 2,1 тис. співробітників)

Апарати місцевих та апеляційних судів (- 765 працівників)

Держпродспоживслужба (- 731 співробітник)

Держгеокадастр (- 546 осіб)

Держказначейство (- 538 співробітників)

Про кадровий стан судів та органів судової влади і врядування можна ознайомитися за посиланням. В цілому, в апаратах місцевих та апеляційних судів наразі не вистачає 4 731 працівника апарату.

Разом з тим, деякі установи навпаки, у 2023 році змогли збільшити кількість своїх працівників. Перш за все мова йде про такі установи:

Пенсійний фонд (+ 1,5 тис. працівників)

Міністерство юстиції (+ 586 осіб)

Бюро економічної безпеки (+ 346 осіб)

В цілому, станом на 1 жовтня 2023 року в органах державної влади фактично працюють 170,5 тис. осіб. При цьому, протягом січня-вересня фактична кількість працівників скоротилася на 5,3 тис. осіб.

По центральним органам виконавчої влади, деяким правоохоронним структурам та іншим державним установам, кадрова ситуація виглядає наступним чином:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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