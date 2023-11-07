На 400 000 грн ошукав літніх людей за схемою «Ваш родич у біді»: суд покарав зловмисника

Шахрай телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування.

У Харкові суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурорів і призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі чоловіку, якого визнано винним у шахрайстві.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинив новий злочин. Однак зловмисник змінив «спеціалізацію» і обрав для себе нове амплуа — шахрая.

Жертвами чоловіка ставали літні люди. Зловмисник діяв за схемою «Ваш родич у біді» — телефонував потерпілим, представлявся лікарем і повідомляв, що їхній родич потрапив у лікарню та терміново потребує грошей на лікування.

«Здійснюючи психологічний тиск і маніпулюючи, шахрай «турботливо» пропонував приїхати до потерпілих додому і забрати гроші, щоб передати їх у лікарню. Стривожені люди погоджувались передати «лікарю» гроші та повідомляли йому свою адресу.

У травні цього року шахрав вчинив три епізоди злочинів. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим, складає майже 400 тис. гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину», - сказано у повідомленні.

Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 1 року 5 місяців позбавлення волі.

Харківський апеляційний суд, врахувавши доводи сторони обвинувачення щодо суспільної небезпеки особи засудженого, який через незначний проміжок часу після звільнення з місць позбавлення волі знову вчинив умисні корисливі злочини, задовольнив апеляційну скаргу прокурорів.

Вирок апеляційного суду набрав чинності.

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