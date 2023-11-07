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На 400 000 грн обманул пожилых людей по схеме «Ваш родственник в беде»: суд наказал злоумышленника

17:34, 7 ноября 2023
Мошенник звонил потерпевшим, представлялся врачом и сообщал, что их родственник попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение.
На 400 000 грн обманул пожилых людей по схеме «Ваш родственник в беде»: суд наказал злоумышленника
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В Харькове суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуроров и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы мужчине, который признан виновным в мошенничестве.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное убийство, совершил новое преступление. Однако злоумышленник сменил «специализацию» и выбрал для себя новое амплуа – мошенника.

Жертвами мужчины становились пожилые люди. Злоумышленник действовал по схеме «Ваш родственник в беде» - звонил потерпевшим, представлялся врачом и сообщал, что их родственник попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение.

«Совершая психологическое давление и манипулируя, мошенник «заботливо» предлагал приехать к пострадавшим домой и забрать деньги, чтобы передать их в больницу. Встревоженные люди соглашались передать «врачу» деньги и сообщали ему свой адрес.

В мае этого года мошенник совершил три эпизода преступлений. Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 400 тыс. гривен.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину», - говорится в сообщении.

Приговором Дзержинского районного суда г. Харькова назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы.  

Харьковский апелляционный суд, учитывая доводы стороны обвинения по поводу общественной опасности лица осужденного, который через незначительный промежуток времени после освобождения из мест лишения свободы вновь совершил умышленные корыстные преступления, удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров.

Приговор апелляционного суда вступил в силу.

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