В Киеве задержали чиновницу, которая требовала взятку за хранение гуманитарной помощи в помещении ипподрома

Задержан заместитель директора КП за взяточничество в размере 108 тысяч гривен за предоставление в аренду помещений ипподрома.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Заместитель директора Коммунального предприятия в городе Киеве задержана на получении взятки в размере 108 тысяч гривен, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что задержанная чиновница требовала 108 тысяч гривен от руководителя благотворительной организации за возможность беспрепятственно использовать помещения ипподрома для хранения гуманитарной помощи.

Во время получения первой части взятки в размере 18 тысяч гривен, правоохранители осуществили ее задержание в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному лицу уже объявлено о подозрении, и сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от должности.

Следствие продолжает расследование этого дела для установления всех обстоятельств правонарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.