Еврокомиссары поддерживают предоставление «зеленого света» для начала переговоров о членстве Украины в ЕС, — СМИ

Сообщается, что 8 ноября комиссары должны подтвердить это на еженедельной встрече, а Еврокомиссия должна официально рекомендовать начало переговоров о вступлении.

Главы кабинетов еврокомиссаров выступают за "зеленый свет" для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщила брюссельская корреспондентка Польского радио Беата Пломецкая.

Отмечается, что это должны подтвердить еврокомиссары на своем еженедельном заседании в среду, а Еврокомиссия должна официально рекомендовать начало переговоров о вступлении. Окончательное решение — за странами-членами ЕС, и оно должно быть единодушным.

"Украина будет довольна", - услышала Пломецкая от одного из чиновников ЕС.

Остаются, однако, технические вопросы, которые нужно согласовать.

По оценке Еврокомиссии, Украина выполнила 90% реформ, соответствующих семи критериям, которые касаются, в частности, изменений в судебной системе, эффективной борьбы с коррупцией, ограничения роли олигархов и гарантирования прав национальных меньшинств.

Среди этих 10% есть условие гарантирования прав национальных меньшинств. О том, что большинство оговорок касается именно этого вопроса, впервые сообщила на прошлой неделе брюссельская корреспондентка Польского радио Беата Пломецкая. В этом вопросе есть четкие указания Венецианской комиссии, которые Украина должна выполнить.

Выводы Беаты Пломецкой также указывают, что Комиссия будет рекомендовать начать переговоры о членстве также с Молдовой.

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