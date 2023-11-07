Єврокомісари підтримують надання «зеленого світла» для початку переговорів про членство України в ЄС, — ЗМІ

Голови кабінетів єврокомісарів виступають за "зелене світло" для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. Про це повідомила брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
«Україна буде задоволена», — почула Пломецька від одного з чиновників ЄС.
Залишаються, однак, технічні питання, які необхідно узгодити.
За оцінкою Єврокомісії, Україна виконала 90% реформ, які відповідають семи критеріям, що стосуються, зокрема, змін у судовій системі, ефективної боротьби з корупцією, обмеження ролі олігархів та гарантування прав національних меншин.
Серед цих 10 % є умова гарантування прав національних меншин. Про те, що більшість застережень стосується саме цього питання, вперше повідомила минулого тижня брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька. У цьому питанні є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які Україна повинна виконати.
Висновки Беати Пломецької також вказують на те, що Комісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство також з Молдовою.
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Єврокомісія вважає, що Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції.
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