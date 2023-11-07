Єврокомісари підтримують надання «зеленого світла» для початку переговорів про членство України в ЄС, — ЗМІ

Повідомляється, що 8 листопада комісари мають підтвердити це на своїй щотижневій зустрічі, а Єврокомісія має офіційно рекомендувати початок переговорів про вступ.

Голови кабінетів єврокомісарів виступають за "зелене світло" для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. Про це повідомила брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.

Зазначається, що це мають підтвердити єврокомісари на своєму щотижневому засіданні в середу, а Єврокомісія має офіційно рекомендувати початок переговорів про вступ. Остаточне рішення — за країнами-членами ЄС, і воно має бути одностайним.

«Україна буде задоволена», — почула Пломецька від одного з чиновників ЄС.

Залишаються, однак, технічні питання, які необхідно узгодити.

За оцінкою Єврокомісії, Україна виконала 90% реформ, які відповідають семи критеріям, що стосуються, зокрема, змін у судовій системі, ефективної боротьби з корупцією, обмеження ролі олігархів та гарантування прав національних меншин.

Серед цих 10 % є умова гарантування прав національних меншин. Про те, що більшість застережень стосується саме цього питання, вперше повідомила минулого тижня брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька. У цьому питанні є чіткі вказівки Венеціанської комісії, які Україна повинна виконати.

Висновки Беати Пломецької також вказують на те, що Комісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство також з Молдовою.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Єврокомісія вважає, що Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції.

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