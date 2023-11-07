У Києві затримали посадовицю, яка вимагала хабар за зберігання гуманітарної допомоги в приміщенні іподрому

Затримано заступницю директора КП за хабарництво у розмірі 108 тисяч гривень за надання в оренду приміщень іподрому.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Заступницю директора Комунального підприємства у місті Києві затримано на отриманні хабаря у розмірі 108 тисяч гривень, – повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що затримана посадовиця вимагала 108 тисяч гривень від керівника благодійної організації за можливість безперешкодно використовувати приміщення іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час одержання першої частини хабаря у розмірі 18 тисяч гривень, правоохоронці здійснили її затримання відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затриманій особі вже оголошено про підозру, і наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу та її відсторонення від посади.

Слідство продовжує розслідування цієї справи для встановлення всіх обставин правопорушення.

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