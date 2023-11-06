В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Джерело фото: SUD.UA

Міністерство фінансів за підсумками трьох кварталів повідомило про кадрове забезпечення апаратів місцевих та апеляційних судів, органів суддівської влади та врядування, а також про кількість відповідних вакансій.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, з початку 2023 року кількість працівників апаратів місцевих та апеляційних судів зменшилася на 765 осіб. Загалом, в місцевих та апеляційних судах наразі є 4 731 вакантна посада.

В цілому ж, кадрова ситуація в апаратах судів та органів судової влади і врядування виглядає наступним чином:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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