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ВРП повідомила, скільки розглянула повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів у 2023 році

17:59, 6 листопада 2023
З початку 2023 року ВРП розглянула 182 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів.
ВРП повідомила, скільки розглянула повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів у 2023 році
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Вища рада правосуддя повідомила, що з початку 2023 року було розглянуто 182 повідомлення про можливі випадки втручання у професійну діяльність суддів.

Протягом перших десяти місяців 2023 року Вищій раді правосуддя було надіслано 144 повідомлення щодо втручання в професійну діяльність суддів, пов'язані з виконанням ними своїх функцій і порушенням гарантій їхньої незалежності чи авторитету.

Разом із повідомленнями, які надходили в минулі періоди, ВРП розглянула 182 скарги та повідомлення, пов'язані із діяльністю суддів.

За результатами розгляду 82 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 79 рішень про вжиття заходів реагування:

  • звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;
  • внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність тощо.

Розглянувши 100 повідомлень суддів, Рада ухвалила 51 рішення про затвердження 86 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Вища рада правосуддя також ініціювала 5 рішень у межах своїх повноважень, спрямованих на забезпечення незалежності суддів і авторитету правосуддя.

Зазначається, що статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в діяльність судових органів. Відповідно до статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Зокрема, ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

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