ВСП сообщил, сколько рассмотрел сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей в 2023 году

С начала 2023 года ВСП рассмотрел 182 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

Высший совет правосудия сообщил, что с начала 2023 года было рассмотрено 182 сообщения о возможных случаях вмешательства в профессиональную деятельность судей.

В течение первых десяти месяцев 2023 года Высшему совету правосудия было направлено 144 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей, связанные с выполнением ими своих функций и нарушением гарантий их независимости или авторитета.

Вместе с сообщениями, которые поступали в прошлые периоды, ВСП рассмотрел 182 жалобы и сообщения, связанные с деятельностью судей.

По результатам рассмотрения 82 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 79 решений о принятии мер реагирования:

обращение в прокуратуру и органы правопорядка относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;

внесение в соответствующие органы или должностных лиц представление о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершены действия или допущено бездействие и тому подобное.

Рассмотрев 100 сообщений судей, Совет принял 51 решение об утверждении 86 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Высший совет правосудия также инициировал 5 решений в пределах своих полномочий, направленных на обеспечение независимости судей и авторитета правосудия.

Отмечается, что статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов. В соответствии со статьей 131 Конституции Украины, статьи 3 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" Совет принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностных лиц представление о выявлении и привлечении к установленной законом ответственности лиц, которыми совершены действия или допущено бездействие, нарушающее гарантии независимости судей или подрывающее авторитет правосудия.

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