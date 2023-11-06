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Дело Майдана: будут судить еще пятерых «беркутовцев»

20:42, 6 ноября 2023
В суд передали дело пятерых «беркутовцев», которые в 2014 году применили огнестрельное оружие против активистов Революции достоинства.
Дело Майдана: будут судить еще пятерых «беркутовцев»
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Будут судить пятерых сотрудников «черной роты Беркута», которые принимали участие в массовых расстрелах активистов Революции достоинства на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года, по обвинению в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Офиса Генпрокурора завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых милиционеров роты специального назначения ПМОП «Беркут», которые были подчинены ГУМВД Украины в городе Киеве.

По результатам расследования, обвиняемые выполнили заведомо преступный приказ и участвовали в совместных действиях с другими правоохранителями, в результате чего совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

На улице Институтской 20 февраля 2014 года, они применили табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами, против участников акций протеста. Это привело к гибели 48 человек и ранению 90 митингующих.

Обвиняемым инкриминируется незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, превышение служебных полномочий, совершение террористического акта, умышленные убийства и законченные покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Поскольку обвиняемые скрывались на территории страны-агрессора и получили гражданство российской федерации, дело будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

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