Дело Майдана: будут судить еще пятерых «беркутовцев»

В суд передали дело пятерых «беркутовцев», которые в 2014 году применили огнестрельное оружие против активистов Революции достоинства.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Будут судить пятерых сотрудников «черной роты Беркута», которые принимали участие в массовых расстрелах активистов Революции достоинства на улице Институтской в центре Киева в феврале 2014 года, по обвинению в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Офиса Генпрокурора завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении пятерых милиционеров роты специального назначения ПМОП «Беркут», которые были подчинены ГУМВД Украины в городе Киеве.

По результатам расследования, обвиняемые выполнили заведомо преступный приказ и участвовали в совместных действиях с другими правоохранителями, в результате чего совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

На улице Институтской 20 февраля 2014 года, они применили табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами, против участников акций протеста. Это привело к гибели 48 человек и ранению 90 митингующих.

Обвиняемым инкриминируется незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, превышение служебных полномочий, совершение террористического акта, умышленные убийства и законченные покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, а также похищение табельного огнестрельного оружия.

Поскольку обвиняемые скрывались на территории страны-агрессора и получили гражданство российской федерации, дело будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.