Ермак отреагировал на заявление экс-президента Еврокомиссии относительно «коррумпированной Украины»

На заявление экс-президента Еврокомиссии Ермак заявил, что такие «вызовы есть по всему миру», однако только Украина проводит реформы в условиях войны.

Источник фото: ukrinform

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера относительно "коррумпированной Украины". Он выразил свое удивление такими словами, отметив, что подобные вызовы существуют по всему миру, и отметил, что Украина, даже в условиях войны, проводит большие реформы, - сообщает Politico.

Он также отметил, что не припоминает, чтобы Жан-Клод Юнкер посещал Украину в течение последних нескольких лет.

А относительно этого обвинения, Ермак заявил: "... Я категорически отвергаю утверждение, что Украина очень коррумпирована. Эти вызовы случаются по всему миру, но не могли бы вы привести мне пример еще одной страны, которая в условиях этой ужасной войны сделала бы реформы такого масштаба".

По словам Ермака, он не припоминает, чтобы Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что США не зафиксировали ни одного случая хищения военной помощи в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.