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Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії щодо «корумпованої України»

16:39, 6 листопада 2023
На заяву експрезидента Єврокомісії Єрмак заявив, що такі «виклики є по всьому світу», проте тільки Україна проводить реформи в умовах війни.
Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії щодо «корумпованої України»
Джерело фото: ukrinform
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера щодо «корумпованої України». Він висловив своє здивування такими словами, наголосивши, що подібні виклики існують по всьому світу, і зазначив, що Україна, навіть в умовах війни, проводить великі реформи, – повідомляє Politico.

Він також відзначив, що не пригадує, щоб Жан-Клод Юнкер відвідував Україну протягом останніх кількох років.

А щодо цього звинувачення, Єрмак заявив: «… Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються по всьому світу, але чи не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої ​​війни зробила б реформи такого масштабу».

За словами Єрмака, він не пригадує, щоби Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років.

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