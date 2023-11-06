Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відомості про припинення обтяження на авто на підставі судового рішення можуть бути зареєстровані також за заявою боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, або самостійно реєстратором у зв’язку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Електронному суді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 31 жовтня Уряд за ініціативою Мін'юсту постановою 1144 вдосконалив процедуру зняття обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що тепер, якщо обтяження накладено, а пізніше знято за судовим рішенням, то прибрати таке обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна можна буде не лише за заявою обтяжувача (як це є зараз), але й власника чи іншої заінтересованої особи.

Так, Порядок доповнено положеннями, згідно яким до субʼєктів, уповноважених на подачу заяв про припинення обтяження рухомого майна на підставі судових рішень, відносяться боржники чи особи, права яких порушено внаслідок наявності запису про обтяження.

Отже, запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень, шляхом реєстрації відомостей про припинення обтяження на підставі судового рішення реєстратором самостійно у звʼязку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Зокрема, у п. 24 встановлено, що відомості про припинення обтяження реєструються на підставі судового рішення або заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи.

На підставі судового рішення або заяви щодо припинення обтяження виключенню підлягає запис стосовно всього рухомого майна, що є предметом обтяження.

Після припинення обтяження обтяжувач самостійно або на письмову вимогу боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, протягом п'яти днів зобов'язаний подати реєстратору відповідну заяву для припинення обтяження та виключення його з Реєстру, крім випадку, коли державну реєстрацію припинення обтяження на підставі судового рішення вже проведено.

Відомості про припинення обтяження на підставі судового рішення можуть бути зареєстровані також за заявою боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, або самостійно реєстратором у зв’язку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Реєстратор вносить до Реєстру відомості про припинення обтяження в день прийняття заяви до розгляду реєстратором або у день надходження судового рішення до електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, але не раніше дня набрання таким рішенням законної сили.

У разі подання заяви в електронній формі або надходження судового рішення до електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в позаробочий час відомості про припинення обтяження вносяться до Реєстру не пізніше наступного робочого дня, але не раніше дня набрання таким рішенням законної сили.

У разі подання заяви боржником чи особою, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, реєстратор в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та Єдиного державного реєстру судових рішень, визначеному держателем Реєстру разом з Державною судовою адміністрацією, отримує примірник судового рішення в електронній формі.

У пункті 27 визначено, що реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження в разі, коли з Єдиного державного реєстру судових рішень не отримано примірник рішення суду в електронній формі або відсутня інформація про набрання ним законної сили — у разі подання заяви боржником чи особою, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження.

Автор: Наталя Мамченко

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