Если обременение с авто снято по судебному решению, то внести изменения в Реестр можно по заявлению владельца или другого заинтересованного лица

Стало известно, какие изменения для автовладельцев внесены в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Сведения о прекращении обременения на авто на основании судебного решения могут быть зарегистрированы также по заявлению должника или лица, права которого нарушены в результате наличия записи об обременении или самостоятельно регистратором в связи с получением судебного решения в своем электронном кабинете в Электронном суде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 31 октября Правительство по инициативе Минюста постановлением 1144 усовершенствовало процедуру снятия обременений в Государственном реестре обременений движимого имущества.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что теперь, если обременение наложено, а позже снято по судебному решению, то убрать такое обременение из Государственного реестра обременений движимого имущества можно будет не только по заявлению обременителя (как это сейчас), но и владельца или другого заинтересованного лица.

Порядок дополнен положениями, согласно которым к субъектам, уполномоченным на подачу заявлений о прекращении обременения движимого имущества на основании судебных решений, относятся должники или лица, права которых нарушены вследствие наличия записи об обременении.

Итак, введен механизм, позволяющий максимально быстро отражать в Реестре изменения о прекращении обременений на основании судебных решений, путем регистрации сведений о прекращении обременения на основании судебного решения регистратором самостоятельно в связи с получением судебного решения в своем электронном кабинете в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами.

В частности, в п. 24 установлено, что сведения о прекращении обременения регистрируются на основании судебного решения или заявления обременителя или уполномоченного им лица.

На основании судебного решения или заявления о прекращении обременения исключению подлежит запись по всему движимому имуществу, являющемуся предметом обременения.

После прекращения обременения обременитель самостоятельно или по письменному требованию должника или лица, права которого нарушены в результате наличия записи об обременении, в течение пяти дней обязан подать регистратору соответствующее заявление для прекращения обременения и исключения его из Реестра, кроме случая, когда государственную регистрация прекращения обременение на основании судебного решения уже проведена.

Сведения о прекращении обременения на основании судебного решения могут быть зарегистрированы также по заявлению должника или лица, права которого нарушены в результате наличия записи об обременении, или самостоятельно регистратором в связи с получением судебного решения в своем электронном кабинете в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами.

Регистратор вносит в Реестр сведения о прекращении обременения в день принятия заявления к рассмотрению регистратором или в день поступления судебного решения в электронный кабинет в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами, но не ранее дня вступления в силу решением законной силы.

В случае подачи заявления в электронной форме или поступления судебного решения в электронный кабинет в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в нерабочее время сведения о прекращении обременения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня, но не раньше дня вступления в такое решение законной силы.

В случае подачи заявления должником или лицом, права которого нарушены в результате наличия записи об обременении, регистратор в порядке электронного информационного взаимодействия Реестра и Единого государственного реестра судебных решений, определенном держателем Реестра вместе с Государственной судебной администрацией, получает экземпляр судебного решения в электронной форме.

В пункте 27 определено, что регистратор отказывает во внесении записи в Реестр о прекращении обременения в случае, когда из Единого государственного реестра судебных решений не получен экземпляр решения суда в электронной форме или отсутствует информация о вступлении им в законную силу — в случае подачи заявления должником или лицом , права которой нарушены в результате наличия записи об обременении.

Автор: Наталья Мамченко

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