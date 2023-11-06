Справа Майдану: судитимуть ще п’ятьох «беркутівців»

До суду передали справу п’ятьох «беркутівців», які у 2014 році застосували вогнепальну зброю проти активістів Революції гідності.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркуту», які брали участь у масових розстрілах активістів Революції гідності на вулиці Інститутській у центрі Києва у лютому 2014 року, за обвинуваченням у низці важких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генпрокурора завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», які були підпорядковані ГУМВС України в місті Києві.

За результатами розслідування, обвинувачені виконали завідомо злочинний наказ та брали участь у спільних діях з іншими правоохоронцями, в результаті чого скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

На вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, вони застосували табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами, проти учасників акцій протесту. Це призвело до загибелі 48 людей та поранення 90 мітингувальників.

Обвинуваченим інкриміновано незаконне перешкодження організації або проведенню зборів, мітингів, перевищення службових повноважень, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

Оскільки обвинувачені переховувалися на території країни-агресора та набули громадянство російської федерації, справа буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

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