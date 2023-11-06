В аппаратах местных и апелляционных судов не хватает 4 731 работника аппарата – Министерство финансов

Министерство финансов по итогам трех кварталов сообщило о кадровом обеспечении аппаратов местных и апелляционных судов, органов судейской власти и управления, а также о количестве соответствующих вакансий.
Как сообщили в Министерстве финансов, с начала 2023 года количество работников аппаратов местных и апелляционных судов уменьшилось на 765 человек. В целом, в местных и апелляционных судах сейчас 4 731 вакантная должность.
В целом же кадровая ситуация в аппаратах судов и органов судебной власти и управления выглядит следующим образом:
Автор: Вячеслав Хрипун
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