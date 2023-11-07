В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

В 2023 году больше всего персонала потеряла Налоговая служба и аппараты местных и апелляционных судов.

Министерство финансов сообщило о кадровом состоянии государственной службы по итогам трех кварталов 2023 года.

По данным Минфина, наибольшие кадровые потери в 2023 году понесли следующие структуры:

Государственная налоговая служба (- 2,1 тыс. сотрудников)

Аппараты местных и апелляционных судов (- 765 работников)

Госпродпотребслужба (- 731 сотрудник)

Госгеокадастр (- 546 человек)

Госказначейство (- 538 сотрудников)

С информацией о кадровом состоянии судов и органов судебной власти и управления можно ознакомиться по ссылке. В целом, в аппаратах местных и апелляционных судов пока не хватает 4 731 работника аппарата.

Вместе с тем, некоторые учреждения, наоборот, в 2023 году смогли расширить количество своего персонала.

Прежде всего, речь идет о таких учреждениях:

Пенсионный фонд (+1,5 тыс. работников)

Министерство юстиции (+ 586 человек)

Бюро экономической безопасности (+ 346 человек)

В целом, по состоянию на 1 октября 2023 года в органах государственной власти фактически работают 170,5 тыс. человек. При этом в течение января-сентября фактическое количество их работников сократилось на 5,3 тыс. человек.

По центральным органам исполнительной власти, некоторым правоохранительным структурам и другим государственным учреждениям, кадровая ситуация выглядит следующим образом:

Автор: Вячеслав Хрипун

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