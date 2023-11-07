В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

Министерство финансов сообщило о кадровом состоянии государственной службы по итогам трех кварталов 2023 года.
По данным Минфина, наибольшие кадровые потери в 2023 году понесли следующие структуры:
Государственная налоговая служба (- 2,1 тыс. сотрудников)
Аппараты местных и апелляционных судов (- 765 работников)
Госпродпотребслужба (- 731 сотрудник)
Госгеокадастр (- 546 человек)
Госказначейство (- 538 сотрудников)
С информацией о кадровом состоянии судов и органов судебной власти и управления можно ознакомиться по ссылке. В целом, в аппаратах местных и апелляционных судов пока не хватает 4 731 работника аппарата.
Вместе с тем, некоторые учреждения, наоборот, в 2023 году смогли расширить количество своего персонала.
Прежде всего, речь идет о таких учреждениях:
Пенсионный фонд (+1,5 тыс. работников)
Министерство юстиции (+ 586 человек)
Бюро экономической безопасности (+ 346 человек)
В целом, по состоянию на 1 октября 2023 года в органах государственной власти фактически работают 170,5 тыс. человек. При этом в течение января-сентября фактическое количество их работников сократилось на 5,3 тыс. человек.
По центральным органам исполнительной власти, некоторым правоохранительным структурам и другим государственным учреждениям, кадровая ситуация выглядит следующим образом:
Автор: Вячеслав Хрипун
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