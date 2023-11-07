На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS, — Зеленський

Президент підкреслив, що додаткові системи NASAMS вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими.

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Україна отримала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS, які вже стали на бойове чергування та будуть гарним підсиленням ППО напередодні зими. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками проведеного селектора.

Щодо ситуації на фронті, Зеленський зазначив, що бойові дії тривають на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

“На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими. Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи”, - розповів Зеленський.

Зазначимо, що NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд.