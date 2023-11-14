Ушла из жизни судья Одесского апелляционного хозяйственного суда в отставке Валентина Туренко

Оборвалась жизнь судьи в отставке Валентины Туренко, более 30 лет проработавшей в системе правосудия.

Ушла из жизни судья Одесского апелляционного хозяйственного суда в отставке Валентина Борисовна Туренко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Многолетняя трудовая деятельность Валентины Борисовны в системе хозяйственных судов насчитывает более 30 лет. С 1987 занимала должность государственного арбитра в арбитражном суде Одесской области, с 2001 по 2018 – судья Одесского апелляционного хозяйственного суда.

«На 64 году жизни ушла в вечность прекрасная и мудрая женщина, судья Одесского апелляционного хозяйственного суда в отставке Туренко Валентина Борисовна. Повседневным, кропотливым и неутомимым трудом Валентина Борисовна приумножала лучшие традиции украинского судопроизводства, с высоким профессионализмом исполняла обязанности во имя законности и справедливости. Склоняясь в скорби и разделяя боль утраты, коллектив суда выражает глубокое соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал Валентину Борисовну!», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны Туренко.