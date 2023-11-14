Ретроспективное обжалование определения об открытии производства по делу о банкротстве конкурсным кредитором: решение КХС ВС

КХС ВС высказался относительно ретроспективного обжалования определения об открытии производства по делу о банкротстве конкурсным кредитором, денежные требования которого были признаны после вынесения обжалуемого определения.

КГС ВС принял решение об отмене решения апелляционного суда, который закрыл апелляционное производство по делу, ссылаясь на то, что обжалуемое определение не касалось прав апеллянта. Согласно выводам Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда, конкурсные кредиторы, имеющие право на обжалование определения об открытии производства по делу о банкротстве, приобретают эти права с момента признания их денежных требований к должнику, и могут обращаться с апелляционной жалобой без необходимости доказывать в суде отношение этого решения к их правам или интересам.

КХС ВС пришел к выводу, что участники дела о банкротстве, которыми стали конкурсные кредиторы, не обязаны в доказательстве своих интересов в деле при подаче апелляционной жалобы. Указано, что их участие в деле предусмотрено законодательством без необходимости подтверждения в суде отношений этого решения к их правам.

При подаче апелляционной жалобы они как участники дела не должны доказывать, что обжалуемое судебное решение касается их прав, интересов или обязанностей. К такому выводу пришла судебная палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

В рассматриваемом деле Компания после приобретения статуса конкурсного кредитора обжаловала в апелляционном порядке определение местного хозяйственного суда об открытии производства по делу о банкротстве ГП.

Апелляционный суд сначала открыл производство по этой жалобе, однако впоследствии закрыл, ссылаясь на то, что обжалуемым определением вопрос о правах, интересах и/или обязанностях апеллянта не решался. Кроме того, Компания по состоянию на момент принятия обжалуемого определения не приобрела статус кредитора, участника производства по делу о банкротстве, а кредиторские требования Компании к должнику были признаны позже, поэтому именно с того времени у кредитора возникло право на обжалование судебных решений по делу о банкротстве.

Рассмотрев кассационную жалобу Компании, КГС ВС отменил решение апелляционного суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

КХС ВС отметил, что конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня открытия производства по делу о банкротстве, приобретают правовой статус участника в деле о банкротстве по совокупности предусмотренных КУпПБ действий: предъявление денежных требований; доведение своего права требования перед судом; рассмотрение денежных требований судом (проверка наличия такого права у кредитора; правомерность его приобретения; неутрата этого права в связи с исковой давностью и т.д.) и признание денежных требований в соответствующем постановлении суда. Итак, конкурсный кредитор наделяется процессуальными правомочиями участника дела, в частности правом обжаловать судебные решения по делу о банкротстве в апелляционном порядке, именно с признания судом его требований к должнику.

При таком правовом механизме срок на апелляционное обжалование определения об открытии производства по делу о банкротстве истекает еще до рассмотрения судом в предыдущем заседании заявленных кредиторами требований, однако указанное не может быть препятствием для реализации права на обжалование этого постановления конкурсным кредитором.

Итак, системный анализ предписаний статей 42, 254, 255 ХПК Украины и статей 1, 9, 45 КУзПБ дает основания для вывода, что конкурсные кредиторы после приобретения процессуального статуса участника дела о банкротстве не лишены права обжаловать определения об открытии производства по этому делу в течение разумного срока со дня признания их денежных требований к должнику при условии восстановления хозяйственным судом срока на апелляционное обжалование.

При решении вопроса о восстановлении конкурсному кредитору срока на апелляционное обжалование определения об открытии производства по делу о банкротстве судам следует исходить из презумпции уважительности причин пропуска этого срока, если кредитор в определенные ст. 45 КУзПБ срок и способ заявил денежные требования к должнику и после признания его требований в предыдущем заседании суда реализовал свое право на апелляционное обжалование указанного постановления в течение разумного срока, не превышающего определенный в ч. 1 ст. 256 ХПК Украины срок.

Также КХС ВС пришел к выводу, что, в отличие от лиц, не принимавших участия в деле, участники дела наделены правом обжаловать судебные решения по такому делу согласно п. 5 ч. 1 ст. 42 ХПК Украины (за исключением установленных законом ограничений), а следовательно при подаче апелляционной жалобы не должны доказывать, что обжалуемое судебное решение касается их прав, интересов и (или) обязанностей, поскольку указанное, учитывая статус участника дела у субъекта обжалования, презюмируется процессуальным законом.

Апелляционный суд не учел приведенного и оставил без внимания приобретение Компанией статуса участника дела о банкротстве, а потому, закрывая апелляционное производство, ошибочно ограничился выводом о том, что обжалуемое решение не касается прав, интересов и (или) обязанностей апеллянта.

Учитывая изложенное, КГС ВС считает преждевременными выводы апелляционного суда о том, что Компания не наделена правом на апелляционное обжалование постановления об открытии производства по делу о банкротстве ГП и закрытия апелляционного производства.

Постановление КГС ВС от 12 июля 2023 года по делу № 915/1097/20.

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