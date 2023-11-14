Швейцария планирует изменить правила трудоустройства украинских беженцев: что известно

Страна намерена отменить для украинцев обязательное разрешение на работу, которое выдают местные власти.

Швейцария намерена стимулировать украинских беженцев к трудоустройству. Поэтому страна планирует отменить для украинцев обязательное разрешение на работу, которое выдают местные власти. Об этом сообщает swissinfo.ch.

По состоянию на ноябрь 2023 года в Швейцарии работает только каждый пятый беженец.

Федеральный совет намерен в течение следующего года удвоить долю украинских беженцев, имеющих постоянную работу, то есть довести ее с 20% до 40%. По замыслу властей трудоустроенные украинские беженцы должны снизить нагрузку на систему социального обеспечения.

Одно из препятствий к выходу на рынок труда большего количества беженцев состоит в том, что каждый должен получать разрешение на работу, объясняет издание. Кантональная власть проверяет, как в трудовом договоре указана зарплата, не занижена ли она. В большинстве случаев местные власти одобряют трудовые соглашения – например, в Цюрихе разрешение получают 90% договоров. Поэтому часть политиков убеждена, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев с разрешением на жительство категории S следует отменить.

«Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом более привлекательными для беженцев, да и у власти будет меньше работы», – объяснила депутат федерального парламента Корина Гредиг.

По замыслу украинцы в случае принятия новых изменений должны будут лишь сообщать властям о факте трудоустройства.

Окончательное решение национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) может принять через несколько недель.

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