Собеседования во время квалификационного оценивания судей: результаты первого дня собеседований

Шесть судей признаны соответствующими занимаемой должности.

Источник фото: SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 13 ноября 2023 года в составе трех коллегий провела собеседования с 9 судьями местных районных судов.

По итогам собеседований, шесть судей были признаны соответствующими занимаемой должности. В одном собеседовании был объявлен перерыв, а еще два собеседования были отложены.

Напомним, что для получения положительного результата за всю процедуру квалификационного оценивания судья должен набрать не менее 670 баллов.

Результаты собеседований 13 ноября были следующие:

Данчук Виталий Валерьевич – судья Лугинского районного суда Житомирской области.

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Виталий Данчук набрал 685,5 балла и был признан соответствующим занимаемой должности.

Едаменко Ирина Витальевна – судья Покровского районного суда Днепропетровской области (имеется негативное заключение Общественного совета добропорядочности).

Перерыв до 27 ноября 2023 года для получения дополнительных объяснений.

Кошля Андрей Александрович – судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Андрей Кошля набрал 792,125 балла и был признан соответствующим занимаемой должности.

Гуцол Максим Павлович – судья Меловского районного суда Луганской области

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Максим Гуцол набрал 687,375 балла и был признан соответствующим занимаемой должности. Впрочем, поскольку в отношении судьи имеется негативный вывод ОСД, его судьбу решит Высшая квалификационная комиссия судей на пленарном заседании.

Качаленко Евгений Владимирович – судья Дзержинского городского суда Донецкой области.

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Евгений Качаленко набрал 772,625 балла и был признан соответствующим занимаемой должности. Впрочем, поскольку в отношении судьи есть негативное заключение ОСД, судье придется дать пояснения уже всему составу Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном заседании.

Макаренко Людмила Анатольевна – судья Володарского районного суда в Киевской области. Отложено рассмотрение вопроса.

Боброва Юлия Юрьевна – судья Беловодского районного суда Луганской области.

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Юлия Боброва набрала 701,25 балла и была признана соответствующей занимаемой должности.

Андриенко Анна Вячеславовна – судья Октябрьского районного суда города Полтавы. Отложено рассмотрение вопроса.

Мельник Ирина Алексеевна – Жовтневый районный суд города Мариуполя Донецкой области.

По итогам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности судья Ирина Мельник набрала 670,625 балла и была признана соответствующей занимаемой должности. Впрочем, поскольку в отношении судьи имеется отрицательное заключение ОСД, Ирине Мельник придется дать объяснения всему составу Высшей квалификационной комиссии судей на пленарном заседании.

Напомним, что всего квалификационное оценивание судей необходимо завершить 1 884 судьям местных и апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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