ЕС не сможет поставить Украине 1 млн боеприпасов до конца марта – глава Минобороны Германии

В ЕС будут работать над перемещением производства боеприпасов в Украину.

Цель ЕС по поставкам Украине 1 миллиона боеприпасов не будет достигнута до конца марта, - заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи стран-членов в Брюсселе по обсуждению увеличения поставок, – пишет The Guardian.

"Можно с уверенностью предположить, что количество в 1 миллион боеприпасов не будет достигнуто", - сказал он журналистам, прибывшим на саммит министров обороны.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что цель касается запасов и нового производства, но одной из проблем является то, что "40% производства экспортируется" за пределы блока.

Он также отметил, что министры будут тщательно изучать, как увеличить поставки в Украину, с одним из вариантов работать над тем, как переместить производство, предназначенное для экспорта, обратно в Украину.

Напомним, Германия планирует удвоить военную помощь для Украины.

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