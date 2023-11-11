Німеччина планує подвоїти військову допомогу для України

Сума військової допомоги Україні на 2024 рік може сягнути 8 млрд євро.

Джерело фото: Міноборони Німеччини

Німеччина збільшить військову допомогу Україні, виділивши 8 мільярдів євро на наступний рік, що удвічі перевищує попередню суму. Згідно з інформацією, отриманою від Міністерства оборони Німеччини та оприлюдненою Bild, це рішення було прийнято на цьому тижні під час узгоджень. Очікується, що бюджетний комітет офіційно затвердить це збільшення внаступному тижні.

Спочатку міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонував виділити всього чотири мільярди євро військової допомоги Україні в федеральному бюджеті на 2024 рік. Однак практично всі ці кошти вже були призначені для раніше обіцяних проектів, залишаючи Міністерству оборони лише 120 млн євро для нової допомоги.

Міністр оборони Борис Пісторіус наполягав на наданні додаткових 5 млрд євро під час поточних бюджетних переговорів. Крім того, міністерству дозволено буде витратити два мільярди євро як асигнування на зобов'язання за довгостроковими контрактами на озброєння.

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