Українцям розповіли, що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

Трапляються випадки, коли при оплаті за електроенергію споживачі помиляються і відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Але ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno.
У компанії наголосили, що для цього потрібно відправити на емейли: [email protected] або [email protected] скан-копії наступних документів:
- заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)
- документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)
- квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)
"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.