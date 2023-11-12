Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: саме по собі залучення адвоката не забезпечує ефективного захисту, присутність має забезпечувати ефективну і практичну правову допомогу

Однією з умов допустимості результатів слідчого експерименту є забезпечення підозрюваної особи правовою допомогою адвоката, яка має бути ефективною, - Верховний Суд.

Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

Науково-педагогічним працівникам встановлять мінімальний обсяг виконання наукової роботи у 500 годин на навчальний рік

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про встановлення максимального навчального навантаження науково-педагогічним працівникам.

Спрощений порядок отримання статусу УБД, – що передбачено новим законом

Верховна Рада внесла зміни щодо отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Медичне обслуговування військовослужбовців у Феофанії та центрі клінічної медицини ДУС: парламент прийняв зміни

Верховна Рада ухвалила зміни щодо надання військовослужбовцям права на безоплатне медичне обслуговування також і у Державній науковій установі Державного управління справами.

  1. В Україні

Українцям розповіли, що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

07:20, 12 листопада 2023
Не треба хвилюватися, бо гроші можна повернути.
Українцям розповіли, що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Трапляються випадки, коли при оплаті за електроенергію споживачі помиляються і відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Але ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno. 

У компанії наголосили, що для цього потрібно відправити на емейли: [email protected] або [email protected] скан-копії наступних документів:

  • заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)
  • документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)
  • квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)

"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Леонтович
    Катерина Леонтович
    виконуюча обов’язки директора Тестологічного центру Національної школи суддів України