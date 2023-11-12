Українцям розповіли, що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

Не треба хвилюватися, бо гроші можна повернути.

Трапляються випадки, коли при оплаті за електроенергію споживачі помиляються і відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Але ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno.

У компанії наголосили, що для цього потрібно відправити на емейли: [email protected] або [email protected] скан-копії наступних документів:

заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)

документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)

квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)

"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.

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