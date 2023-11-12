Украинцам рассказали, что делать, если ошибочно заплатили за свет на чужой счет

Не нужно волноваться, потому что деньги можно вернуть.

Бывают случаи, когда при оплате за электроэнергию потребители ошибаются и отправляют средства на чужой лицевой счет. Но эти деньги можно вернуть, если обратиться в Yasno.

В компании подчеркнули, что для этого нужно отправить на емейлы: [email protected] или [email protected] скан-копии следующих документов:

заявления на поиск и зачисление средств на свой лицевой счет (форма произвольная, но обязательно указать лицевой счет, на который следует перевести средства)

документа, подтверждающего ваше лицо (например, паспорт (1 страница)

квитанции о произведенной оплате (если в квитанции не указан ФИО плательщика, а только номер банковской карты, то необходимо также предоставить подтверждение держателя карты)

"Ваше заявление обработают за 2-3 рабочих дня. Если все данные верны, средства переведут на ваш лицевой счет", - объясняют в Yasno.

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