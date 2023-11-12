Перечислил почти 100 тысяч гривен якобы «для сохранения средств»: на Буковине мужчину обманули псевдобанкиры

Мошенники сообщили мужчине, что якобы в целях безопасности сохранения средств от несанкционированного вмешательства ему нужно перечислить деньги «на более защищенный счет».

Житель Буковины стал жертвой мошенников, которые под видом банкиров выманили у него почти 100 тысяч. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Мужчина получил звонок от якобы работника службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что якобы для безопасности сохранности средств от несанкционированного вмешательства необходимо перечислить деньги с банковской карты на более защищенный счет.

Буковинец поверил псевдобанкиру и перечислил 98 400 на неизвестный счет.

Проводится досудебное расследование.

В полиции еще раз призывают не доверять незнакомым, не разглашать данные банковских карт и не перечислять средства на неизвестные счета.

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