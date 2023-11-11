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  1. В мире

Дания продлила временную защиту для украинцев

18:34, 11 ноября 2023
Разрешения на проживание украинцев в Дании будут действовать до марта 2025 года.
Дания продлила временную защиту для украинцев
Источник фото: novynarnia
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Дания продлит сроки разрешений на проживание для украинцев до марта 2025 года. Решение принято Министерством иммиграции и интеграции страны, и новый срок предоставляет возможность украинцам продлить свое временное проживание, - сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что до марта следующего года ведомство планирует проверить дела тех украинцев, которые уже получили разрешения на проживание. Если они будут продолжать соответствовать условиям временной защиты, то их разрешение будет автоматически продлено, и соответствующие карточки будут высланы по почте.

Важно отметить, что украинцам не придется повторно подавать свои биометрические данные, такие как фотография и отпечатки пальцев.

Это решение стало частью Закона "О временном виде на жительство лиц, перемещенных из Украины", который был принят в марте 2022 года. Этот закон предоставляет украинцам возможность легализовать свое пребывание в Дании и пользоваться социальными правами.

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