Дания продлила временную защиту для украинцев

Разрешения на проживание украинцев в Дании будут действовать до марта 2025 года.

Источник фото: novynarnia

Дания продлит сроки разрешений на проживание для украинцев до марта 2025 года. Решение принято Министерством иммиграции и интеграции страны, и новый срок предоставляет возможность украинцам продлить свое временное проживание, - сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что до марта следующего года ведомство планирует проверить дела тех украинцев, которые уже получили разрешения на проживание. Если они будут продолжать соответствовать условиям временной защиты, то их разрешение будет автоматически продлено, и соответствующие карточки будут высланы по почте.

Важно отметить, что украинцам не придется повторно подавать свои биометрические данные, такие как фотография и отпечатки пальцев.

Это решение стало частью Закона "О временном виде на жительство лиц, перемещенных из Украины", который был принят в марте 2022 года. Этот закон предоставляет украинцам возможность легализовать свое пребывание в Дании и пользоваться социальными правами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.