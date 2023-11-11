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  1. У світі

Данія продовжила тимчасовий захист для українців

18:34, 11 листопада 2023
Дозволи на проживання українців в Данії діятимуть до березня 2025 року.
Данія продовжила тимчасовий захист для українців
Джерело фото: novynarnia
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Данія продовжить терміни дозволів на проживання для українців до березня 2025 року. Рішення прийняте Міністерством імміграції та інтеграції країни, і новий строк надає можливість українцям продовжити своє тимчасове проживання, – повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що до березня наступного року відомство планує перевірити справи тих українців, які вже отримали дозволи на проживання. Якщо вони продовжуватимуть відповідати умовам тимчасового захисту, то їх дозвіл буде автоматично продовжено, і відповідні картки будуть вислані поштою.

Важливо відзначити, що українцям не доведеться повторно подавати свої біометричні дані, такі як фотокартка та відбитки пальців.

Це рішення стало частиною Закону "Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України", який був прийнятий у березні 2022 року. Цей закон надає українцям можливість легалізувати своє перебування в Данії та користуватися соціальними правами.

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