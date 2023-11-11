На Прикарпатті до 15 років ув’язнення засудили бойовика, який мобілізувався до «армії днр» з колонії

На початку повномасштабного вторгнення він відбував покарання у колонії за вбивство.

Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Івано-Франківщині до 15 років ув'язнення засудили бойовика з Донецька, який мобілізувався до "армії днр" з колонії. Про це пише Офіс Генпрокурора.

Як повідомляється, уродженець рф, який тривалий час проживав на Донеччині, у 2014 році вступив на службу до нфз "днр" та воював проти ЗСУ.

Він пройшов військову підготовку та до 2019 року був стрілком республіканської гвардії "днр", виконував бойові завдання у с. Кондратівка Донецької області.

З лютого до листопада 2019 року – у складі "3-го мотострілкового батальйону 7-ї бригади мінометної батареї народної міліції "днр" бойовик чергував на позиціях біля Вуглегірської ТЕЦ.

На початку повномасштабного вторгнення він відбував покарання у колонії за вбивство та скористався помилуванням окупаційної адміністрації.

У липні 2022 він звернувся до так званого голови "днр" щодо помилування та вступу до терористичної організації. Його зарахували до особового складу "2-ї роти 1-го мотострілкового батальйону 100-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції "днр" на посаду "стрілка".

11 листопада 2022 року підрозділи ЗСУ взяли його у полон поблизу Красногорлівки.

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