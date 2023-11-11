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На Прикарпатье к 15 годам заключения был приговорен боевик, мобилизовавшийся в «армию днр» из колонии

23:59, 11 ноября 2023
В начале полномасштабного вторжения он отбывал наказание в колонии за убийство.
На Прикарпатье к 15 годам заключения был приговорен боевик, мобилизовавшийся в «армию днр» из колонии
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В Ивано-Франковской области к 15 годам заключения был приговорен боевик из Донецка, который мобилизовался в "армию дер" из колонии. Об этом пишет Офис Генпрокурора.

Как сообщается, уроженец россии, долгое время проживавший в Донецкой области, в 2014 году поступил на службу в нфз"днр" и воевал против ВСУ.


Он прошел военную подготовку и до 2019 года был стрелком республиканской гвардии "днр", выполнял боевые задания в с. Кондратовка Донецкой области.

С февраля по ноябрь 2019 года – в составе "3-го мотострелкового батальона 7-й бригады минометной батареи народной милиции "днр" боевик дежурил на позициях у Углегорской ТЭЦ.

В начале полномасштабного вторжения он отбывал наказание в колонии за убийство и воспользовался помилованием оккупационной администрации.

В июле 2022 года он обратился к так называемому главе "днр" по поводу помилования и вступления в террористическую организацию. Его причислили к личному составу "2-й роты 1-го мотострелкового батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции "днр" на должность "стрелка".

11 ноября 2022 года подразделения ВСУ взяли его в плен вблизи Красногорловки.

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