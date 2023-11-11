Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев

Всего, по информации посольства, из Сектора Газа эвакуированы более 200 украинцев.

Источник фото: ukrinform

Ночью еще одна группа украинцев успешно была эвакуирована с территории Сектора Газа, - посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

В общем количества эвакуированных лиц увеличилось до 214.

"Сегодня ночью границу из Сектора Газа перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество составляет 214 человек", - сообщил посол.

Кроме украинцев, также были эвакуированы девять граждан Молдовы. По словам Корнийчука, около 160 граждан Украины и Молдовы проходят регистрацию в аэропорту Каира и в ближайшее время улетят первым эвакуационным рейсом в Кишинев.

Посол отметил, что украинские дипломаты активно работают над обеспечением скорейшего и безопасного возвращения всех граждан домой, подчеркнув, что более половины тех, кто выразил желание, уже были эвакуированы.

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