Декабрь будет решаюшим для войны в Украине, — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Украина будет вовсю пытаться вернуть утраченную землю.

Декабрь будет критическим для Украины, поскольку государство будет пытаться вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций на временно оккупированных россией территориях. Об этом в интервью BBC заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что "обязательством" Франции и всех стран является оказание поддержки Украине в деле ее обороны. Однако он добавил, что следующий месяц "имеет решающее значение", поскольку Украина вовсю будет пытаться вернуть утраченную землю во время контрнаступательных операций.

Макрон высказал мнение, что для Украины "еще не время" садиться за стол переговоров и подчеркнул, что решение вести переговоры только по Киеву. При этом французский лидер добавил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с россией".

Также президент Франции сказал, если рф позволят выиграть войну, то "у вас будет новое имперское государство" в Европе, которое может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.